Ladispoli, agente di polizia salva mamma e figli che rischiano di annegare in mare Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi dello stabilimento balneare Gotha Beach, che si trova nella zona Nord del lungomare di Ladispoli.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Una mamma con i suoi due bimbi rischia di annegare in mare a Ladispoli, litorale Nord di Roma, e viene salvata da un poliziotto in quel momento libero dal servizio.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi dello stabilimento balneare Gotha Beach, che si trova nella zona Nord del lungomare di Ladispoli. L'agente, in servizio presso la Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, era sulla spiaggia in compagnia della famiglia quando ha sentito disperate grida di aiuto provenire dal mare e ha avvistato la donna con i due bambini in difficoltà, a circa 50 metri dalla riva, e completamente in balia delle onde.

Una mamma e i suoi due figli trascinati a largo dalle onde

Stando a quanto si apprende, i bambini indossavano i braccioli, ma sono stati trasportati comunque a largo dalla corrente, con la madre che ha fatto di tutto per provare a metterli in salvo e riportarli a riva. Anche lei, tuttavia, è stata trascinata dalle onde verso il mare aperto e per questo ha chiesto aiuto, gridando ad alta voce. Per fortuna l'agente l'ha sentita, si è reso immediatamente conto della pericolosità della situazione, si è tuffato in mare e, con l'aiuto di un altro bagnante, è riuscito a raggiungere le tre persone in difficoltà e a trascinarle a riva.

Nessun ferito, mamma e figli stanno bene

Non c'è stato bisogno delle cure mediche per nessuno, né per la mamma e i suoi figli né per i soccorritori. Tutti sono stati giudicati in buone condizioni di salute dagli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto. Per le tre persone salvate, solo tanto spavento.