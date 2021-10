L’addestratore dell’aquila Olimpia inneggia al Duce con i tifosi della Lazio (VIDEO) L’addestratore di Olimpia, la mascotte della Lazio, è stato ripreso mentre inneggia al Duce e fa il saluto romano insieme ad alcuni tifosi della Lazio seduti in tribuna Tevere allo stadio Olimpico di Roma.

A cura di Enrico Tata

L'addestratore dell'aquila Olimpia, la mascotte della Lazio, è stato ripreso in un video mentre inneggia al Duce e fa il saluto romano insieme ad alcuni tifosi laziali seduti in tribuna Tevere allo Stadio Olimpico. L'aquila vola all'inizio di ogni partita della Lazio nell'impianto romano dal 2010 e il suo nome è stato scelto con un sondaggio: nel ballottaggio finale erano arrivati i nomi Olimpia, per l'appunto, e Vittoria.

Il falconiere si chiama Juan Bernabè, è spagnolo e sorveglia il volo del rapace da undici anni. Parlando di Olimpia nel corso di un'intervista ha detto che l'aquila è nata in cattività, "è parte della mia famiglia. Il suo piatto preferito è il pollo, qualche volta mangia anche salmone. Per la sua vita, è fondamentale l’addestramento ed una corretta nutrizione. Il suo becco cresce ogni giorno. Olympia vive nel giardino di Formello, c’è un ampio spazio dedicato a lei. In una zona del Centro Sportivo c’è un microclima caldo d’inverno e fresco d’estate, che è la stagione più difficile per lei. Il volo allo stadio in notturna è complicato, quando capita di esibirsi di notte, per lei è più difficile rispetto al giorno. Olympia ha 13 anni, un’aquila ne vive 80. All’inizio era nera, poi il colore muta".