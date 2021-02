Hanno partecipato a una partita a poker organizzata all'interno di un circolo privato in via Mario Cartaro in zona Tor Pignattara a Roma. A finire nei guai il presidente del circolo e otto persone, tutti cittadini cinesi di età compresa tra i venticinque e i sessant'anni, denunciati per partecipazione al gioco d'azzardo e multati per aver violato le regole anti Covid, che vietano alle persone di riunirsi anche in forma privata e per essersi spostati senza necessità dal proprio domicilio, per un ammontare che va dai 400 euro a 1000 euro ciascuno. I provvedimenti sono scattati al termine dei controlli della Squadra Amministrativa della Questura di Roma diretta da Agnese Cedrone. Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno fatto irruzione all'interno dei locali che ospitavano la partita a poker e hanno sorpreso in flagranza tutti i giocatori, colti con le carte in mano nel bel mezzo della sfida. I partecipanti erano seduti gli uni accanto agli altri, gomito a gomito, intorno a due tavoli verdi allestiti per il poker a stretto contatto fisico nonostante le restrizioni imposte per il contenimento dei contagi. Sui tavoli inoltre i poliziotti hanno trovato circa tremila euro, che hanno sequestrato insieme a svariati mazzi di carte da poker.

Otto giocatori di poker e presidente del circolo denunciati

Gli agenti di Polizia hanno identificato i giocatori, registrando le loro generalità e durante i controlli è emerso che due di loro avevano già precedenti di polizia a proprio carico. Per tutti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per partecipazione al giuoco d’azzardo, oltre che al sequestro penale dell’intero locale adibito a bisca clandestina. Il proprietario del circolo ha ricevuto anche lui una denuncia e si ipotizza nei suoi confronti il reato d‘istigazione alle disobbedienze delle leggi art 415 del c.p. poiché nonostante l'emergenza sanitaria da Covid, organizzava gli incontri dando anche indicazioni su cosa dichiarare in autocertificazione in caso di controllo.