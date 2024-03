La tratta con più disservizi parte da Roma Fiumicino: qual è il volo che subisce più ritardi e cancellazioni Per quanto riguarda la tratta aerea dall’Italia a una destinazione straniera, è la rotta Roma Fiumicino-Barcellona ad aver registrato nel 2023 il maggior numero di inconvenienti aerei soggetti a rimborso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

In un report elaborato da ItaliaRimborso sono stati individuati nel 2023 oltre 4mila casi di disservizi aerei soggetti a risarcimento. L'analisi è stata condotta su quindici compagnie aeree e su un campione di 50mila segnalazioni. Stando ai dati che emergono dal rapporto, la tratta aerea con destinazione estera che ha registrato più disservizi in Italia nel 2023 è un volo con partenza dall'aeroporto Roma Fiumicino: si tratta infatti della rotta Roma-Barcellona.

Le compagnie con più disservizi nel 2023 in Italia

La compagnia che ha causato il maggior numero di problemi ai passeggeri, secondo ItaliaRimborso, è Wizzair, con 898 voli con disservizi nel 2023 in Italia. Il problema più comune riguarda i voli in ritardo, per il 74 per cento, seguiti dalle cancellazioni per il 15 per cento e dai problemi relativi a bagagli e overbooking al 10 per cento. Segue Ryanair con 863 voli con disservizi: problemi relativi ai ritardi per oltre l'80 per cento, 15 per cento per le cancellazioni e quasi il 3 per cento per overbooking e bagagli. Seguono in classifica Easyjet, Ita, Vueling, Aeroitalia, Lufthansa, Volotea, Neos. Easyjet è prima per numero di voli cancellati e Neos prima per percentuale di voli in ritardo.

A Fiumicino 622 ritardi e cancellazioni nel 2023

Per quanto riguarda Fiumicino, lo scalo romano è l'aeroporto italiano con il maggior numero di passeggeri in transito con 40.494.654 di viaggiatori (statistica 2023). I disservizi rilevati sono stati 622 nel 2023 (seconda posizione in Italia dopo Malpensa). Le compagnie con più disservizi sono Ita Airways in testa alla classifica (256), a seguire, Wizzair (218) e Ryanair (77). Tra questi 391 sono i voli in ritardo, 231 quelli cancellati, mentre 24 sono i problemi di overbooking o relativi ai bagagli.

Le tratte aree con più disservizi in Italia: il caso della Roma-Barcellona

Ma quali sono le principali tratte colpite da problemi di voli cancellati o in ritardo? Secondo l'analisi di ItaliaRimborso sono le rotte Catania-Malpensa, Malpensa – Lamezia e Malpensa – Catania. Per quanto riguarda la tratta aerea dall'Italia a una destinazione straniera, è la rotta Roma Fiumicino-Barcellona a registrare il maggior numero di inconvenienti aerei soggetti a rimborso. Su questa tratta ben 24 voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi superiori a tre ore.

Per i voli in ritardo, ricorda ItaliaRimborso, per poter chiedere un rimborso è richiesto un ritardo di almeno tre ore rispetto all'orario d'atterraggio originariamente previsto. Per i voli cancellati non devono esserci scioperi o condizioni meteorologiche avverse che rendono impossibile la partenza.

Nello specifico per la Fiumicino-Barcellona sono stati 18 i voli in ritardo e 6 le cancellazioni. La rotta coinvolge quattro compagnie aeree: Wizzair (3 disservizi), Ryanair (3 disservizi), Iberia (un disservizio) e Vueling, (ben 17 disservizi).