La Storta, escono dal treno ma i cancelli sono chiusi: passeggeri intrappolati nella stazione È successo alla stazione ferroviaria di La Storta, periferia Nord di Roma. Una scena surreale di fronte alla quale molti passeggeri sono tornati indietro sul binario scegliendo di scavalcare.

A cura di Redazione Roma

Un gruppo di passeggeri, in un'uscita dalla stazione ferroviaria di La Storta, alla periferia Nord di Roma, si sono trovati intrappolati all'interno: all'uscita hanno infatti trovato i cancelli chiusi e nessun personale della stazione che fosse in grado di fornire spiegazione o, soprattutto, di aprire le inferriate. Una scena surreale e alla fine, stanchi di aspettare, alcuni passeggeri hanno deciso di fare da sé e hanno scavalcato le inferriate lungo la banchina per poter proseguire il loro viaggio e arrivare finalmente a destinazione, "lanciandosi" su un prato scosceso e fangoso. e raggiungendo così l'area del parcheggio.

Solo lo scorso 16 settembre, questa volta alla stazione Cornelia della linea della metropolitana, era andata in scena una situazione simile: i passeggeri scendono dal convoglio ma trovano tutte le uscite sbarrate, in questa occasione a causa sciopero. Evidentemente il personale aveva sbarrato le uscite, senza tenere conto dell'ultima corsa prima dell'interruzione del servizio. Non potendo di certo scavalcare, dopo aver verificato la chiusura di tutte le uscite, i passeggeri hanno atteso con pazienza l'intervento del personale di sicurezza.