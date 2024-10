video suggerito

La storia di Vanessa, massacrata dall'ex e finita in coma: sopravvissuta, è diventata una poliziotta Quella di Vanessa Villani è una storia di speranza e rinascita. Picchiata dal compagno e finita in coma, è diventata agente della polizia provinciale di Frosinone.

A cura di Alessia Rabbai

Vanessa Villani (Foto Facebook)

"Non esistono ostacoli se agiamo con fiducia e rispetto, perché in tutta questa miriade di percorsi della nostra vita avremo sempre la nostra compagna di viaggio: la forza di volontà, che ci spinge a non arrenderci mai e a farci ricordare quanto vale la nostra vita". Sono le parole di Vanessa Villani, quarantuno anni, diventata agente della polizia provinciale di Frosinone. La sua è una storia di rinascita, mettersi al servizio degli altri, dopo un passato doloroso, nel quale l'ex compagno l'ha massacrata di botte, fino a farla finire in coma.

Vanessa Villani diventa una poliziotta

Un traguardo quello raggiunto da Vanessa, che ha accolto con il sorriso e una grande emozione: le foto pubblicate sabato scorso su Facebook la immortalano in uniforme, pronta a prendere servizio. "A volte il destino ci sorprende con improvvise svolte, quelle in cui si ha la sensazione di non avere il controllo sulla nostra vita, in cui affiorano una miriade di paure – si legge nella riflessione di Vanessa – Tempo, opportunità per essere felici o tristi, per ridere o cadere nella disperazione, per amare o odiare, per ammirare o diffidare. È la nostra mente curiosa che ci porta in diversi luoghi, percorsi a volte bui a volte assolati fatti di sensazioni inattese.

Ma nessun motore è così potente come l'energia che unisce le nostre emozioni, pensieri o comportamenti rivolti a uno stesso scopo. Non esistono ostacoli se agiamo con fiducia e rispetto perché in tutta questa miriade di percorsi della nostra vita avremo sempre la nostra compagna di viaggio: la forza di volontà che ci spinge a non arrenderci mai e a farci ricordare quanto vale la nostra vita". Tantissimi i messaggi di stima e affetto, amici, parenti, conoscenti e semplici utenti si sono congratulati con lei, augurandole buona fortuna e buon lavoro.

Picchiata dal compagno finisce in coma

Vanessa Villani è stata vittima di un violento pestaggio da parte dell'ex a marzo del 2013. I due convivevano, un giorno lui ha picchiata a sangue, fino a lasciarla incosciente insieme al figlio di tre anni. A trovarla è stata sua mamma, che ha dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Il personale sanitario giunto a sirene spiegate l'ha presa in carico e trasportata in ospedale, dov'è rimasta in coma per circa un mese a causa delle percosse ricevute che le hanno provocato traumi gravi. Quando Vanessa si è svegliata ha raccontato tutto alle forze dell'ordine, che hanno arrestato l'ex compagno.