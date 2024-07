La sindaca di Latina: “Ho avuto un tumore, mi attaccavano per il mio aspetto fisico”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha annunciato di essere guarita da un tumore. "Dallo scorso dicembre ho fatto il mio percorso terapeutico. Fare le chemio è stato pesante, ma il dolore è stato più psicologico che fisico, a causa degli haters che mi hanno attaccato sui social per il mio aspetto fisico. Ci tenevo a dirlo perché da aprile sono fuori, ne parlo come una cosa passata", ha detto la prima cittadina in apertura di Consiglio Comunale.

"Sono stati mesi difficili ma li ho superati con la mia forza di donna e come medico, con la consapevolezza dell'impegno che ho preso con la cittadinanza come sindaco e che mi ha dato una grande forza. Ho finito il mio percorso terapeutico già da qualche tempo, ho avuto un periodo difficile ma l'ho lasciato alle spalle e adesso sto benissimo: il sindaco sta bene e da oggi farò da testimonianza come donna, come medico e come primo cittadino per la prevenzione e la cura dei tumori al seno. Ora lo posso dire: ho avuto un tumore e sono guarita", ha detto la sindaca. Il suo discorso si è concluso con un lungo applauso da parte di tutti i consiglieri comunali.

L’assessore all’Ambiente, alla Transizione energetica, al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha espresso solidarietà e stima per la sindaca Celentano, "che ha deciso di rendere pubblico il suo percorso verso la guarigione, in seguito a un tumore al seno. La sua testimonianza fornisce un esempio di coraggio per tutte le donne che, come lei, stanno attraversando un momento difficile dopo la diagnosi. Il sindaco ha dimostrato grande tenacia nell’affrontare la malattia e non ha mai smesso di avere a cuore l’impegno preso con i cittadini di Latina. A lei rivolgo il mio più sincero augurio di lasciare al più presto dietro le spalle questa difficile esperienza, certa che la battaglia che ha combattuto l’ha resa ancora più forte e determinata di prima".

Matilde Celentano è stata eletta sindaca di Latina a maggio del 2023. Al ballottaggio Celentano, sostenuta dal centrodestra, ha conquistato il 70,69 per cento dei voti contro il 29,32 per cento del suo antagonista, il sindaco uscente Damiano Coletta.

Recentemente la sindaca di Latina si è classificata al quarto posto nel Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. "Questo riconoscimento, che riflette non solo il mio impegno personale, ma soprattutto il lavoro collettivo dell’amministrazione, testimonia l’efficacia delle politiche che abbiamo implementato e la dedizione di tutti coloro che ogni giorno si adoperano, in modo trasversale e inclusivo su più fronti, per migliorare la qualità della vita nella nostra città", aveva commentato Celentano.