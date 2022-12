La scuola non ha un ascensore, studente disabile non può raggiungere l’aula e partecipare alle lezioni Nonostante le continue richieste della preside, è da oltre un anno che la scuola attende l’ascensore per permettere all’alunno disabile di partecipare alle lezioni come i suoi compagni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È oltre un anno che uno studente disabile della scuola media Donatello di Roma aspetta un ascensore per poter arrivare in classe e frequentare finalmente le lezioni, come fanno tutti i suoi compagni. Ma, nonostante le richieste della preside, continua a non arrivare.

La necessità di un ascensore

A raccontare la storia di questo studente è il Corriere della sera ed è l'ennesima discriminazione che un giovane disabile deve subire nella Capitale, a causa delle barriere architettoniche che ancora persistono soprattutto negli edifici scolastici.

Il 12enne frequenta la scuola media Donatello nel quartiere di Tor Vergata, un istituto – sulla carta – all'avanguardia, visto che dal prossimo anno, dopo le vacanze natalizie, si sperimenterà perfino la didattica per ambienti di apprendimento.

Gli alunni non staranno più, quindi, fermi nella loro classe, dove si alternano i professori dietro la cattedra, ma saranno loro a spostarsi a seconda della disciplina di insegnamento di quell'ora di lezione.

Intanto, però, lo studente disabile ancora non può raggiungere la classe a causa dell'assenza di un ascensore che gli permetta di arrivare al piano.

La denuncia della preside

A denunciare l'evidente discriminazione è la preside della scuola, Elena Biondi: "Senza un ascensore Luca non può raggiungere il primo e secondo piano e anche la palestra è per lui inaccessibile".

"Ho scritto più e più volte agli uffici competenti del VI Municipio, ai responsabili del dipartimento Scuola del Comune, al Simu che si occupa anche di abbattimento delle barriere architettoniche. C’è stato un sopralluogo lo scorso maggio, ma poi non si è concretizzato nulla».