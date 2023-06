La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Roma 2023: l’ordine delle canzoni e come arrivare all’Olimpico Venerdì 16 giugno e sabato 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma due concerti di Vasco Rossi. All’interno la probabile scaletta e le informazioni per raggiungere il Foro Italico.

A cura di Enrico Tata

Venerdì 16 giugno e sabato 17 giugno 2023 sono previsti allo stadio Olimpico di Roma due concerti di Vasco Rossi. Il tour del Blasco si sposterà poi a Palermo e a Salerno. In scaletta le canzoni più famose del ‘comandante': da Vita spericolata ad Albachiara, da Sally a Dillo alla Luna. Più di due ore in compagnia cantautore. Per l'evento sono state previste modifiche alla viabilità, con strade chiuse e deviazioni per i pullman.

La scaletta con le canzoni del concerto a Roma

L'orario di inizio del concerto di Vasco Rossi, sia venerdì che sabato, è previsto alle 21. Per il momento non sono stati comunicati ospiti che saliranno sul palco. Questa la scaletta ufficiale del tour del Blasco, anche se qualche minima variazione non è esclusa:

Dillo alla Luna Stendimi Rock'n'roll show Non sei quella che eri Ogni volta Domani sì, adesso no Ti prendo e ti porto via Una canzone d'amore buttata via Un respiro in più Manifesto futurista della nuova umanità Interludio 2023 / Echo Lake XI comandamento C'è chi dice no Gli spari sopra Se ti potessi dire Vivere T'immagini Rewind Siamo soli Canzone L'amore l'amore BIS: Come nelle favole / Non l'hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te Sally Siamo solo noi Vita spericolata Albachiara A Change Is Gonna Come

Come arrivare allo stadio Olimpico per il concerto di Vasco Rossi

Ecco le informazioni per raggiungere lo Stadio Olimpico di Roma con i mezzi pubblici, stando a quanto si legge sul sito di Roma Mobilità:

Si può arrivare al Foro Italico con il tram 2, che viaggia tra piazzale Flaminio e piazza Mancini.

Si possono utilizzare, inoltre, 16 linee di bus:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio),

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio),

89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini),

226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (stazione Termini-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini)

982 (stazione Quattro Venti ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Di notte, lo stadio Olimpico può essere raggiunto con le seguenti linee di bus:

n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini)

n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia)

Per la zona zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B.

Attive tutte le notti anche le seguenti linee diurne (fino alle 2): 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell'Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).

Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse il venerdì e il sabato sono all'1,30 di notte per quanto riguarda la linea A, B e C. Per quanto riguarda la Metro A, la chiusura anticipata per lavori sui binari è sospesa proprio il venerdì e il sabato. Al termine del servizio delle Metro ci sono linee bus sostitutive notturne.