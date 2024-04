La scaletta del concerto di Gazzelle al Palazzo dello Sport di Roma: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Immagine di repertorio LaPresse

Il tour 2024 nei palasport di Gazzelle ha preso il via dall'Arena Spettacoli Fiere di Padova lo scorso 8 marzo. Stasera, giovedì 11 aprile, il cantante romano approda al Palazzo dello Sport di Roma per la terza e ultima data attesissima (e sold out) prima di attraversare il palasport di Verona e le date estive a Padova, Catania, Francavilla al Mare, Lucca, Gallipoli, Baia Domizia, Diamante e Olbia.

Nell'esibizione di stasera del suo Dentro X Sempre tour non mancheranno brani iconici tra cui "IDEM", "Tutta la vita", "Flavio" come gli altri inediti del suo ultimo album "Dentro". In scaletta ci sarà anche la canzone in gara a Sanremo 2024, "Tutto qui". Il concerto di Gazzelle al Palazzo dello Sport inizierà alle ore 21:00.

Dopo Padova e la doppietta a Milano al Mediolanum Forum, il cantante si è esibito nel mese di marzo al PalaSele di Eboli, al PalaFlorio di Bari, al Nelson Mandela Forum di Firenze e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

La scaletta con le canzoni del concerto di Gazzelle a Roma 2024

La scaletta del concerto di Gazzelle al Palazzo dello Sport di Roma per il suo Dentro X Sempre tour non è stata ancora ufficializzata. Tuttavia è possibile che replichi l'ordine delle canzoni della data al PalaSele di Eboli. Non sono stati annunciati ospiti per stasera. L'orario d'inizio del concerto è alle ore 21:00.

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero

Ora che ti guardo bene

Coltellata

Scintille

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d'amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri