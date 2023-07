La scaletta del concerto di Ligabue a Roma 2023: l’ordine delle canzoni allo Stadio Olimpico Stasera, venerdì 14 luglio 2023, Ligabue si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. Qui la possibile scaletta dei brani che il cantautore di Correggio porterà sul palco.

A cura di Teresa Fallavollita

In attesa del nuovo album “Dedicato a noi”, in uscita a settembre, il mese di luglio vedrà Luciano Ligabue protagonista di due importanti eventi: dopo l’enorme successo del live del 5 luglio allo stadio San Siro a Milano, è giunto ora il momento di Roma.

Il cantautore di Correggio salirà questa sera, venerdì 14 luglio, sul palco dello Stadio Olimpico e con i suoi pezzi, ormai di fama mondiale, trascinerà il pubblico in un viaggio lungo decenni. Nelle oltre due ore di concerto non mancheranno di certo i grandi classici come Piccola stella senza cielo, Happy hour e Certe notti, accompagnati dalle creazioni più recenti, come il singolo Riderai, uscito nell’aprile 2023 dopo quattro anni dall’ultimo album di inediti dell’autore.

Dopo gli appuntamenti estivi, Ligabue si regalerà una lunga pausa prima di tornare sul palco in autunno: il 9 ottobre, a Verona, avrà inizio la tournée indoor invernale che lo porterà in giro per i principali palazzetti italiani.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue a Roma

Questa sera il cantautore salirà sul palco dello stadio capitolino alle ore 21, per uno spettacolo a tutto tondo che ripercorrerà le tappe salienti della lunga carriera di una delle voci più note e apprezzate del panorama musicale italiano, in attività ormai dal 1987.

Questa la scaletta prevista, sulla base di quella seguita lo scorso 5 luglio a Milano: