La scaletta del concerto dei Pooh a Roma 2023: l’ordine delle canzoni allo Stadio Olimpico Oggi, sabato 15 luglio 2023, i Pooh tornano a esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma. Qui la scaletta dei brani che la band porterà sul palco.

A cura di Teresa Fallavollita

Questa sera, sabato 15 luglio 2023, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, da oltre 50 anni conosciuti come i Pooh, dopo il sold out registrato a Milano lo scorso 6 luglio saliranno sul palco dello Stadio Olimpico per rivivere insieme ai fan la loro decennale carriera.

La band torna a far cantare il pubblico a distanza di 7 anni dall'ultimo concerto: l’inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30. La durata è di oltre tre ore: si tratta del concerto più lungo della loro carriera, con ben 56 canzoni in scaletta. Ospiti speciali, come è stato per il concerto a Milano dello scorso 6 luglio, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, componenti della band Il Volo.

Un pensiero e una dedica speciali a Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pooh a Roma

Le 56 canzoni della scaletta sono contenute nel quadruplo album AMICIXSEMPRE 2023, che ripercorre gli oltre 50 anni di carriera dell’intramontabile gruppo.

Durante il concerto verrano rivissuti tutti i grandi successi come Piccola Katy, Dammi solo un minuto, Uomini soli. Di seguito la scaletta: