La prima bimba nata nel 2026 a Roma si chiama Benedetta. Con lei Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca

Benedetta è nata alle 00.29 del primo gennaio 2026. Con lei, i primi nati a Roma sono Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca.

Si chiama Benedetta la prima nata del 2026 a Roma. La piccola è venuta alla luce con un parto naturale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma alle 00.29. Oltre a lei, alla Casa di Cura Santa Famiglia, in quattro hanno inaugurato questo nuovo anno: si chiamano Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. Le bambine sono nate quasi contemporaneamente, in due sale parto diverse della stessa struttura sanitaria. Poco dopo è stata la volta dei bimbi.

Benedetta, la prima nata a Roma, con l’assessora Barbara Funari.

La prima nata all'ospedale Sant'Eugenio: si chiama Benedetta

La piccola Benedetta è nata alle 00.29 all'ospedale Sant'Eugenio, con peso di 3 chili e 230 grammi. A darle il benvenuto al mondo, oltre alla mamma Sabrina Tocci e al papà Kevin Cianfrocca è presto arrivata anche l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari, arrivata indossando la fascia tricolore per portare i saluti della città di Roma e, come da tradizione, in regalo una copertina e dei fiori alla mamma.

"Questa copertina bianca rappresenta l'abbraccio di Roma con un Giubileo della Speranza che si chiude, ma che ci proietta insieme nel futuro – ha spiegato l'assessora Funari dopo il saluto alla piccola Benedetta e alla sua famiglia – Un ringraziamento a tutti gli operatori della Sanità che lavorano notte e giorno, anche nei giorni di festa, per garantire la cura. Tanti auguri a questa nuova cittadina di Roma e un caloroso benvenuto anche da parte di tutta la nostra città".

Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca: i quattro neonati dalla Casa di Cura Santa Famiglia

Allo scattare della mezzanotte, momenti concitati anche alla Casa di Cura Santa Famiglia, dove sono nate quasi contemporaneamente, Lavinia, con un peso di 3.200 grammi, e Ottavia, di 3.230 grammi.

Poco dopo di loro, rispettivamente con 3.200 grammi e 3.370 grammi, sono nati anche Jiayi e Luca. Sia i piccoli che le loro mamme si trovano in ottime condizioni e sono seguiti dall’équipe sanitaria della clinica, coordinata dal dottor Luca Cipriano, dalla direttrice operativa Manuela De Fabiis, dall’ostetrica responsabile del blocco parto Marisa Gianfrancesco e dal dottor Matteo Moretti. Lavinia è una primogenita, arrivata dopo diversi tentativi da parte dei genitori Camilla Carosi e Marco Palombi, una coppia di Colleferro, mentre Luca ha donato felicità a mamma Concetta Monteleone e a papà Mohamed Mirzaei.

Ad attendere a casa Ottavia, figlia di Lavinia Bisceglie e Giovanni Calao e Jiayi, figlio di Zheng Si e Wu Tingting, anche i fratellini più grandi.