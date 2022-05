Picchia, chiude in casa e tenta di uccidere la compagna: arrestato un ragazzo di 21 anni Il ragazzo dovrà rispondere delle pesanti accuse di sequestro di persona, lesioni personali e tentato omicidio per fatti che risalgono allo scorso 19 maggio.

A cura di Enrico Tata

La picchia, la chiude in casa, tenta di ucciderla. la vittima è una ragazza di poco più di 20 anni e il presunto responsabile è il suo ex fidanzato 21enne. Il giovane è stato sottoposto a una misura di fermo eseguita dagli agenti della squadra volante di Latina ed emessa dal procuratore aggiunto della procura di Latina. Dovrà rispondere delle pesanti accuse di sequestro di persona, lesioni personali e tentato omicidio per fatti che risalgono allo scorso 19 maggio.

Chiusa in casa e picchiata selvaggiamente: "Ti uccido con le mie mani"

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, il 21enne avrebbe minacciato l'ex con un taglierino e l'avrebbe chiusa in casa nella notte tra il 19 e 20 maggio. Nelle ore successive l'avrebbe picchiata selvaggiamente e avrebbe tentato di soffocarla a mani nude minacciandola a voce: "Ti uccido con le mie mani". La giovane è riuscita a liberarsi ed è andata al pronto soccorso per le cure mediche con i sanitari che, vista la gravità delle ferite, l'hanno dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Custodia cautelare in carcere per il ragazzo

Nonostante tutto questo, nei giorni successivi alle dimissioni della ragazza, il 21enne ha ricominciato ad importunarla: continue telefonate, messaggi insistenti, minacce. Il giudice ha quindi disposto, in accordo con le tesi degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la custodia cautelare in carcere. Questa l'unica misura in grado di proteggere la donna dai comportamenti incontrollabili dell'indagato. Quest'ultimo è stato quindi accompagnato presso il carcere di Latina in attesa di essere giudicato.