La nuova vita della favolosa e storica Piscina delle Rose all’Eur: sfrattato l’attuale gestore Sarà aperto nei prossimi giorni un avviso pubblico per l’affitto della Piscina delle Rose, una delle piscine più suggestive di Roma, che si affaccia sul laghetto dell’Eur.

A cura di Enrico Tata

La piscina delle Rose nel 2019

La stupenda Piscina delle Rose è un impianto che si affaccia sul laghetto dell'Eur di proprietà di Eur S.p.A., società controllata per il 90 per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per anni è affittata a un gestore che, fa sapere l'azienda in un comunicato, ha di fatto occupato la piscina illegittimamente, senza pagare l'affitto e accumulando così un pesante debito. Dopo una lunga vicenda giudiziaria, nei giorni scorsi l'attuale gestore è stato sfrattato dall'ufficiale giudiziario e la piscina è tornata ad Eur Spa, che potrà in questo modo, si legge ancora, riqualificare e rilanciare questo storico impianto.

"Ritornando l’impianto sportivo in possesso di EUR S.p.A., potranno essere realizzati i lavori di riqualificazione finalizzati alla conservazione, all’efficientamento e al rilancio del complesso nell’interesse del territorio e della Città, che a seguito degli investimenti effettuati disporrà di una struttura a norma e finalmente riqualificata", si legge nella nota della società.

L'avviso pubblico per la riassegnazione della storica piscina in affitto sarà aperto nei prossimi giorni con nuovi termini per la presentazione delle offerte.

Per risolvere la situazione che si era creata con il vecchio gestore erano intervenuti anche diversi esponenti politici, come la presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli:

"Rivolgo un appello ad Eur Spa e all’ente gestore, di arrivare in tempi brevi ad un accordo e ad una soluzione positiva in merito alla situazione debitoria che si è creata e che il gestore intende sanare. Mi sembra evidente che, anche in vista dell’insediamento del nuovo Presidente dell’Ente, prevedere un rinvio di qualche giorno dell'esecuzione della procedura di sfratto potrebbe consentire una risposta risolutiva finalizzata a non compromettere l’offerta di servizi sportivi in un’area così centrale ed una occupazione che finora ha prodotto ottimi risultati. A tal proposito, un ruolo determinante potrebbe svolgerlo anche il Ministero dell’Economia e Finanze che è socio di maggioranza di Eur Spa. L’alternativa è che a pagarne le conseguenze peggiori siano le famiglie ed i cittadini".

La Piscina delle Rose è sicuramente l'impianto sportivo per il nuoto più suggestivo della Capitale insieme a quelli del Foro Italico. Progettata e realizzata nel 196, negli anni del boom economico e delle Olimpiadi di Roma, si inserisce nel parco centrale del laghetto dell'Eur e comprende, attualmente, una vasca olimpionica di 25 metri per 50, con spogliatoi, area fitness, uffici, ristorante, centro benessere e un'area dedicata alla canoa.