La nonna ‘diva’ dell’annunciatrice Rai Virginia Sanjust: “Ha spaccato quadri e finestre per 10 euro” Antonella Lualdi, star del cinema negli anni ’60 e nonna di Virginia Sanjust di Teulada, ha raccontato: “Non la chiamerei estorsione, l’ho già perdonata. Mi aveva chiesto semplicemente 10 euro, ma non li avevo”.

A cura di Enrico Tata

Virginia Sanjust, a sinistra nel 2003, e Antonella Lualdi, star del cinema negli anni ’60

Virginia Sanjust di Teulada è stata condannata a un anno e cinque mesi di reclusione dal tribunale di Roma. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato e quindi l'ex annunciatrice Rai ha potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena. L'accusa era di tentata estorsione e danneggiamento ai danni della nonna.

La nonna, Antonella Lualdi, è una star del cinema degli anni '60

Antonella Lualdi, nome d'arte di Antonietta De Pascale, 92 anni, era una star del cinema negli anni '60 con decine di film famosi nel curriculum. È stata lei a denunciare la nipote, ma nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero ha detto di averla già perdonata, anche perché a suo dire il tentativo di estorsione sarebbe stato messo in atto per una somma di soli 10 euro.

L'estorsione alla nonna per soli 10 euro

Nel capo di accusa si legge che Virginia Sanjust avrebbe ripetutamente preteso la consegna di somme di denaro dalla nonna e, dopo il suo rifiuto, avrebbe minacciato di distruggere l'appartamento dell'anziana. Cosa che, come conferma anche Lualdi, ha poi messo in atto.

Leggi anche Con i soldi del Giubileo saranno rifattI 700 chilometri di strade: presentato bilancio di Roma

Virginia "ha distrutto lampade e quadri"

Virginia ha distrutto lampade e quadri, ha rotto i vetri delle finestre, "ma non si è scagliata contro di me. Io in quel momento avevo mal di testa e non volevo parlare. Lei si è innervosita e l’ha presa come una mancanza di affetto nei suoi confronti. Voleva forse essere coccolata e io non l’ho capita. Non ci posso credere che mia nipote rischi di andare in carcere per 10 euro".

La nonna: "L'ho denunciata, ma l'ho già perdonata"

È stata l'anziana star del cinema, come ricordato, a denunciare la nipote. "L’ho fatto perché ero presa un attimo dalla rabbia. Non volevo che mi trattasse male. Poi ora non vivo più a Roma, sto da amici nel nord Italia. Non ne sapevo nulla. Mi dispiace, anche perché per me la cosa si era chiusa lì".

Continua ancora Lualdi: "Non la chiamerei estorsione, l'ho già perdonata. Mi aveva chiesto semplicemente 10 euro, ma non li avevo. Così ha avuto una reazione violenta. Io in quel momento ero sola. Non ho mai avuto a che fare con queste cose. Mi è dispiaciuto che abbia preso questa piega".