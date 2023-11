La gang di ‘Fragolone’ picchia disabile a Roma per un like di troppo: condannati ad assistere i fragili I fatti, come detto, risalgono a due anni fa. Un ragazzino con sindrome di down fu picchiato da sei coetanei. La difesa di ‘Fragolone’: “Se stava pe’ scopà a piskella mia”.

A cura di Enrico Tata

La gang di ‘Fragolone', 17 anni, è accusata di aver organizzato e ripreso un pestaggio nei confronti di un ragazzo disabile il 2 maggio del 2021 a Ostiense, Roma. Alcuni membri del gruppo sono stati messi alla prova con l'affidamento ai servizi sociali, mentre per altri, che hanno precedenti penali, la decisione è rinviata al prossimo anno.

I fatti, come detto, risalgono a due anni fa. In una chat Whatsapp che si chiama '18', un gruppone con oltre cento ragazzini dei quartieri di Roma Sud, Fragolone si giustifica così: "Se stava pe’ scopà a piskella mia".

E proprio la fidanzata di Fragolone, anche lei minorenne e indagata per lesioni, scrive in un'altra chat: "Me sa che se stiamo a mette contro i 17…se vanno a rompe er ca..o ar pischello mio non credo che sto bona", facendo riferimento a una possibile ritorsione nei confronti del ragazzo da parte di un altro gruppo di giovanissimi.

"L’amichetti tua se fanno i pazzi…mena’ uno down…c’avete tutta Roma contro… Avete scatenato un macello che manco ve immaginate…avete fatto ‘ntoppa a gente seria. So sincero co ‘sta cosa ve siete praticamente suicidati", uno degli avvertimenti arrivati alla ‘banda dei 18′, il gruppone di Fragolone.

Il ragazzo con sindrome di down è stato preso a calci e a pugni da sei coetanei per aver messo un like di troppo alla fidanzata di Fragolone. E proprio quest'ultima avrebbe ripreso tutta la scena per circa un minuto. Video che poi sarebbe stato condiviso nella chat del gruppo. Circolando tra i gruppi dei giovanissimi romani avrebbe scatenato una vera e propria battaglia tra gang. I ragazzi di Roma Nord, il gruppo dei '17', avrebbe minacciato ritorsioni nei confronti dei ragazzi del '18'.