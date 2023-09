La foto di Gualtieri con Lukaku fa arrabbiare destra e laziali: “Dimostra crisi di consensi” Così il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini: “Spiace notare come un primo cittadino in crisi di consensi debba ridursi a posare con un beniamino di una squadra”.

A cura di Enrico Tata

Ha fatto discutere la fotografia pubblicata ieri sui social dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino è in posa davanti al Colosseo insieme al nuovo attaccante della Roma, Romelu Lukaku. Molti commenti allo scatto sono di tifosi della Lazio arrabbiati e anche il presidente biancoceleste e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito ha dichiarato: "La foto di Gualtieri con Lukaku? Non voglio commentare, non voglio fare polemiche istituzionali. Certo, ho letto le dichiarazioni, ma sulla foto preferisco non dire nulla, mi fermo qui… Chi paga per le auto danneggiate e per quanto successo? Io per la mia squadra ho speso 100 milioni, sono quello che ha speso più di tutti, senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece non hanno comprato nessuno, hanno preso giocatori solo in prestito…”.

E oggi anche il deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini ha dichiarato in una nota: "Abbiamo notato con curiosità la foto del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri in posa con l'ultimo acquisto della Roma, Romelu Lukaku. Spiace notare come un primo cittadino in crisi di consensi debba ridursi a posare con un beniamino di una squadra".

Per Trancassini quello del sindaco è "un clamoroso autogol che ci fa domandare se abbia previsto lo stesso trattamento con gli ultimi acquisti della Lazio visto che rappresenteranno la città di Roma nella Champions League, la manifestazione più prestigiosa d'Europa".

Intanto questa sera alle ore 19.30 allo stadio Olimpico, nel prepartita di Roma-Milan, è prevista la presentazione ufficiale di Lukaku ai suoi nuovi tifosi.