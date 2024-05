video suggerito

La fidanzata lo lascia e lui tenta il suicidio da Corso Francia: i poliziotti salvano un 28enne Si è conclusa con il lieto fine la vicenda di un 28enne che voleva suicidarsi lanciandosi da Ponte Flaminio a Corso Francia, perché la fidanzata lo aveva lasciato. I polziotti sono intervenuti e lo hanno salvato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha tentato il suicidio con l'intenzione di lanciarsi da Ponte Flaminio a Corso Francia, ma i poliziotti sono intervenuti e lo hanno salvato. Si tratta di un uomo di ventotto anni, che voleva togliersi la vita a causa di una delusione d'amore. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato affidato ai medici per le cure del caso, da quanto si apprende sta bene. Secondo le informazioni apprese il ventottenne era molto affranto, dopo la fine della sua relazione. La fidanzata infatti lo aveva lasciato e lui non aveva accettato che il loro rapporto fosse giunto al termine. Ha raggiunto Ponte Flaminio a Corso Francia e si è sporto, con l'intenzione di lanciarsi giù. Avrebbe fatto un volo di circa venti metri se i poliziotti non fossero intervenuti prontamente, facendogli cambiare idea.

A dare l'allarme è stato il padre del ventottenne il quale, intuendo le sue intenzioni, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato dei commissariati Flaminio e Prati. Gli agenti hanno subito visto l'uomo al di là del parapetto del ponte, in procinto di lasciarsi cadere nel vuoto. Prima a distanza e poi lentamente andandogli incontro, hanno iniziato a parlare con lui. Con molta calma ma pronti ad intervenire, conquistata la sua fiducia, si sono avvicinati. Il ventottenne si è lasciato andare, aprendosi con i poliziotti e piangendo, ha raccontato loro che la compagna lo aveva lasciato da poco e di essere molto triste.

Arrivati ad un passo da lui lo hanno convinto a tornare sul lato sicuro del ponte, dove ad attenderlo c'era suo padre. Nel frattempo è arrivato anche il personale sanitario in ambulanza, che lo ha portato in ospedale per le cure del caso. Un episodio che sarebbe potuto culminare i tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie al pronto intervento dei poliziotti.