La festa di Capodanno dei no vax in piazza del Popolo che può diventare una ‘bomba biologica’ “Un assembramento di non vaccinati… vuol dire far scoppiare una bomba biologica nel centro di Roma”, il commento di D’Amato.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Secondo quanto riporta la Repubblica i no vax stanno pensando di organizzare una festa di Capodanno in piazza del Popolo dopo l'annullamento del Concertone ufficiale del Circo Massimo.

D'Amato: "Rischiamo di far scoppiare una bomba biologica"

"Hanno rifiutato di vaccinarsi e vogliono darsi appuntamento per la sera del 31 dicembre in piazza del Popolo? Il Campidoglio ha annullato il concertone nel rispetto delle regole e l’idea di queste persone è assolutamente fuori luogo. Un assembramento di non vaccinati… vuol dire far scoppiare una bomba biologica nel centro di Roma. Il prefetto Matteo Piantedosi è sempre stato attento a questo tipo di manifestazioni. Non ho dubbi che metterà in campo tutti i controlli necessari", è il pensiero dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, riportato sempre da La Repubblica.

La festa alternativa dei no vax

In una chat su Telegram i no vax promettono di organizzare "un Capodanno che nessuno potrà mai dimenticare" con balli e fuochi d'artificio da accendere allo scoccare di Mezzanotte. L'appuntamento è per le 23 del 31 dicembre in piazza del Popolo. Ovviamente, ammesso che il prefetto di Roma dia il via libera per questa manifestazione e ciò appare quasi impossibile. Probabilmente, quindi, i no vax dovranno rinunciare all'evento, ma restano comunque possibili blitz improvvisati in questa seconda notte di San Silvestro segnata dall'epidemia da coronavirus. Come detto, il Campidoglio, d'accordo con il prefetto Piantedosi, ha già annullato l'evento del Circo Massimo, che pure era già stato organizzato e per il quale erano già stati contattati diversi artisti. Lo scorso anno l'amministrazione guidata da Virginia Raggi aveva allestito uno show in diretta streaming, ma senza pubblico. Anche quest'anno Roma dovrà rinunciare, causa Covid, alla festa di Capodanno.