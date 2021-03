Una nuova assunzione in Campidoglio rischia di gettare scompiglio su questi ultimi mesi di amministrazione di Virginia Raggi. Lo scorso mercoledì infatti la giunta ha varato un ultimo giro di nomine tra assessorati e staff, e tra i nomi troviamo anche Silvia Di Manno. Libraia di Viareggio, residente a Pietrasanta, la donna è entrata nella segreteria politica dell'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. Piccolo particolare: è la compagna dell'assessore al Bilancio, il toscanissimo anche lui Gianni Lemmetti, come si evince dal video di una presentazione di un libro in cui lei stessa presenta l'assessore in questo modo. Di Manno andrà a guadagnare 23.000 euro (rimborsi esclusi) per una manciata di mesi di lavoro.

Montuori difende l'assunzione della compagna del collega

Durissime le opposizioni, dal PD a Fratelli d'Italia, che chiedono chiarezza su quanto sta accadendo, ma Montuori difende l'assunzione: "Avevo degli spazi utili per ampliare lo staff. Ho ricevuto dei curriculum, tra cui quello selezionato, in cui emerge un'esperienza di gestione di segreteria politica e ottime referenze tutte documentate e allegate alla mia richiesta. Non c'è molto altro da dire, penso che svolgerà un ottimo lavoro in quest'ultima fase della consiliatura".

Virginia Raggi chiede un passo indietro

Parole che non saranno forse gradite alla sindaca Virginia Raggi che ha fatto filtrare di non essere per nulla contenta del nuovo incidente, che dà l'idea che questi ultimi mesi in Campidoglio siano un cupio dissolvi in cui le buone pratiche grilline sono state decisamente accantonate in favore di assunzioni forse inopportune e del rafforzamento di staff e ruoli di comunicazione per affrontare la campagna elettorale. Dalla sua questa volta la sindaca ha che da verbale non era presente alla votazione in giunta e ora avrebbe chiesto di fare un passo indietro sull'assunzione giudicata inopportuna. Un brutto inciampo per Raggi che coinvolge due assessori a lei molto vicini.