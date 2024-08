video suggerito

Joachim trovato morto in casa a Fidene: era nudo e con la testa nel frigo, forse malore per il caldo La vittima è Joachim Radtke Horst, 65 anni, di nazionalità tedesca ma residente da anni a Roma. L’uomo è stato trovato nudo e con la testa appoggiata all’interno del frigorifero. Indagini in corso, ma l’ipotesi più probabile al momento è quella di un malore improvviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto dii repertorio

Joachim Radtke Horst, 65 anni, di nazionalità tedesca ma residente da anni a Roma, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in zona Fidene. Era nudo, disteso a terra e con la testa appoggiata all'interno del frigorifero. Le indagini sul decesso sono ancora in corso, ma l'ipotesi più plausibile è che la morte sia stata causata da un malore improvviso, forse legato al caldo.

A dare l'allarme è stato un collega del 65enne

Stando a quanto ricostruito nelle scorse ore, a dare l'allarme, lo scorso lunedì, è stato un collega del 65enne. Irreperibile già da qualche giorno, anche quella mattina non si era presentato al lavoro, presso una società di autonoleggio, e così l'amico ha deciso di andare a verificare al suo appartamento. Non ricevendo alcuna risposta neanche al campanello, ha chiamato i soccorsi.

Indagini in corso, presto l'autopsia sul cadavere

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 65enne. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni di aggressione. Sul posto, una villetta di via Santa Colombo, sono arrivati anche gli agenti del commissariato Fidene e gli uomini della polizia scientifica. Nelle prossime ore, comunque, sarà effettuata l'autopsia sul cadavere per stabilire con esattezza le cause del decesso.

Nessun segno di effrazione, porta chiusa dall'interno

All'interno dell'abitazione non sono stati riscontrati segni di effrazione e la porta era chiusa dall'interno, dettagli questi che avvalorano ancora di più la pista del malore improvviso. Tuttavia per il momento nessuna ipotesi viene scartata a priori dagli investigatori e in questo senso saranno decisivi i risultati delle analisi dei medici legali sulla salma.