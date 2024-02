Jo Squillo derubata a Roma: “Hanno portato via abiti, soldi e gioielli. È un momento difficile” La celebre cantautrice è stata derubata a Roma, nel quartiere Talenti. Ignoti le hanno spaccato i vetri della macchina e rubato le valigie, portandole via soldi, documenti, abiti e gioielli preziosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Jo Squillo è stata derubata a Roma. Lo ha annunciato la stessa cantautrice con un post su Instagram. Squillo era andata a mangiare in un ristorante a via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti a Roma, non lontano dagli studi della Dear Film. Ignoti hanno rotto il finestrino della sua auto e rubato tutto ciò che c'era all'interno. La brutta sorpresa quando la cantautrice e presentatrice è tornata alla macchina: i vetri erano rotti e le valigie sparite. Un duro colpo per la cantautrice, che non ha potuto fare nulla per recuperare le sue cose.

"Ebbene sì, è capitato anche a me. Ovvero la triste avventura di farsi rubare tutto", ha esordito Jo Squillo in un video per raccontare l'accaduto. "Ieri sera verso le 20.30 ero a Roma, davanti una banca: mi hanno spaccato il vetro della macchina e hanno portato via le mie valigie. Ero in partenza, mi sono fermata solo mezz'ora a mangiare vicino alla Rai, alla Dear Film. Forse ci hanno tenuto d'occhio e c'è stata un po' di leggerezza da parte mia nel lasciare le cose dentro alla macchina, o forse era speranza che non succedesse mai, sono sempre molto fiduciosa nei confronti degli altri. È capitato anche a me, questo è veramente un momento difficile, staccarti dalle cose alle quali sei affezionata è bruttissimo".

I ladri hanno portato via soldi, documenti, abiti e gioielli. "Avevo fatto una trasferta con Sanremo e avevo degli abiti meravigliosi, importanti. Ma anche abiti della memoria, gioielli preziosi che fanno parte della mia vita. È dura, ma la cosa bella è che non ci è successo niente e stiamo bene. Queste sono cose che feriscono e fanno male, però si guarda avanti".