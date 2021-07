Grande festa azzurra ieri in piazza a Roma. Al fischio finale dell'arbitro migliaia di tifosi hanno dato vita a caroselli e festeggiamenti nelle piazze della capitale, in particolare nel centro della città. I gol di Barella e Insegne hanno scatenato la gioia dei romani che, tra cori e clacson, hanno esultato per ore nelle strade della capitale per la conquista da parte della nazionale di un posti in semifinale in questi campionati europei di calcio. Non è mancato qualche momento di tensione con la polizia che è intervenuta in particolare a piazzale Flaminio per sgomberare via del Muro Torto bloccata dai tifosi, spintonando e manganellando i presenti molti dei quali usciti dalla fan zone di piazza del Popolo. Strada bloccata anche a piazza Bologna dove qualcuno, con troppa esuberanza è salito sul tetto di un bus rimasto bloccato nella folla.

Oggi Ucraina Inghilterra all'Olimpico: Green Pass obbligatorio

Stasera alle 21.00 allo stadio Olimpico un'altra delle partite dei quarti finale. Sul campo si affronteranno Ucraina e Inghilterra per conquistare un tagliando per un posto in semifinale. Ieri la sottosegretaria allo Sport del governo Draghi Valentina Vezzali ha firmato il decreto che regola l'ingresso allo stadio Olimpico: si accederà solo con il Green Pass, è la prima volta per un evento sportivo. La sottosegreteria allo Sport, Valentina Vezzali, ha firmato il decreto con cui vengono definite le modalità per accedere allo Stadio Olimpico per la prima volta verrà richiesto il Green Pass. Per i tifosi provenienti dal Regno Unito invece quattro giorni di quarantena obbligatoria, visto il diffondersi della variante Delta nel paese.