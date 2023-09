IT-Alert, mercoledì 27 settembre il test a Roma e in tutto il Lazio dopo il rinvio per maltempo Il 27 settembre alle ore 12.00 si terrà il test IT-Alert in tutto il Lazio, compresa Roma, a meno di una settimana dal rinvio di giovedì 21 settembre a causa del maltempo. Mercoledì, quindi, arriverà il messaggio del sistema di allarme nazionale della Protezione Civile arriverà sui cellulari nel Lazio.

A cura di Simone Matteis

Adesso è ufficiale, ecco la nuova data: mercoledì 27 settembre alle ore 12.00 si terrà il test IT-Alert in tutto il Lazio, compresa Roma, a meno di una settimana dal rinvio di giovedì 21 settembre a causa del maltempo. A mezzogiorno i cellulari collegati alle celle telefoniche dell'intera regione Lazio squilleranno per segnalare l'arrivo dell'IT-alert, il nuovo test del sistema di allarme pubblico nazionale sviluppato dalla Protezione civile e pensato per informare direttamente e tempestivamente la popolazione in caso di emergenza e catastrofi. Si tratta di un test generale che coinvolgerà via via tutte le regioni d'Italia e il termine della campagna di sperimentazione è prevista entro la fine del 2023. Saranno coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado e le università.

L'obiettivo di IT-Alert è di favorire l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte in gravi emergenze geologiche o pericoli imminenti come precipitazioni intense, per esempio forte maltempo, inondazioni e alluvioni. Il sistema e i relativi test funzionano per mezzo di una notifica: i telefoni squilleranno all'unisono con un segnale audio diverso da quello che caratterizza i normali messaggi e le chiamate dello smartphone.

Per ricevere la notifica di IT-Alert non ci sarà bisogno di nessun tipo di app dedicata, poiché il messaggio arriverà sotto forma di sms: insieme al messaggio, i cittadini riceveranno anche il link di un questionario con 24 domande utili a capire come sono andati i test. La compilazione di questo form è richiesta anche a chi non ha ricevuto la notifica, proprio per capire quali problemi ci sono stati: trattandosi di una fase sperimentale, è necessario risolvere ogni eventuale inconveniente occorso durante i test prima che il sistema entri ufficialmente in funzione.

Ci sono delle piccole accortezze da tenere a mente per non rischiare di non ricevere il messaggio di IT-Alert: attenzione a non tenere il telefono spento, in modalità aereo o con il silenzioso, controllate poi il vostro sistema operativo e, se necessario, provvedere ad aggiornarlo perché la tecnologia cell-broadcast potrebbe non essere compatibile con le versioni più datate.