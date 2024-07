Investono due vigili urbani a Ostia e scappano: caccia a due donne

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Provocano un incidente e travolgono due agenti della polizia locale di Roma Capitale. Poi scappano. È accaduto nel pomeriggio di ieri alla fine della rampa di uscita del Grande Raccordo Anulare in direzione Ostia.

Stando a quanto si apprende, i vigili urbani, appartenenti al X Gruppo Mare, erano fermi e in sella alle loro motociclette quando sono stati investiti. I due agenti sono stati soccorsi e accompagnati in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia e le loro ferite sono state giudicate guaribili in 15 e 3 giorni. Sono tuttora in corso le ricerche per risalire all'identità delle due donne a bordo dell'auto.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver scaraventato a terra i vigili, l'auto ha continuato ad accelerare spingendo una delle due moto contro un altro veicolo in transito. Uno dei due agenti, nonostante le ferite, è riuscito a prendere nota di alcuni elementi utili all'identificazione del mezzo in fuga.

Il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha espresso la sua vicinanza agli agenti feriti, augurando loro una pronta guarigione. "Sono accanto ai due agenti di polizia locale travolti da un’auto in fuga sulla via del Mare mentre erano impegnati a garantire il rispetto delle regole stradali e la sicurezza dei cittadini. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto anche grazie all’impegno degli stessi agenti che, nonostante tutto, sono riusciti a raccogliere dati utili e ad avvertire la centrale operativa. Li ho appena sentiti entrambi e ho augurato loro una pronta guarigione”, è la nota diffusa dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.