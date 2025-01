video suggerito

Investito mentre va in officina col cane: morto dopo due mesi d’agonia, l’automobilista era ubriaca Non ce l’ha fatta Marco Ialleni, è morto dopo due mesi d’agonia, investito da un’auto a novembre 2024 a Latina. La conducente guidava ubriaca, rischia l’accusa di omicidio stradale aggravato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Ialleni (Foto Facebook)

È morto dopo due mesi di agonia Marco Ialleni, il sessantaduenne meccanico, investito da un'auto in via Cavour a Latina il 15 novembre del 2024. Rimasto gravemente ferito dopo l'incidente, era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti, dove per circa due mesi ha lottato tra la vita e la morte.

Purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, a causa delle ferite gravissime e dei traumi riportati. I medici lo avevano sottoposto alle cure necessarie, ma il suo quadro clinico è peggiorato progressivamente con il trascorrere delle settimane, fino al decesso. Appresa la notizia la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Marco Ialleni

Secondo quanto ricostruito sull'incidente a seguito del quale ha perso la vita Marco Ialleni, che di mestiere faceva il meccanico, stava andando di mattiina al lavoro, portando il suo cane al guinzaglio. Attraversava la strada quando improvvisamente un'auto, una Nissan Micra, lo ha travolto all'altezza dell'incrocio con via D'Azeglio. Alla guida c'era una donna di cinquant'anni, che è risultata positiva all'alcol test.

Automobilista positiva all'alcol test rischia l'omicidio stradale aggravato

A svolgere i rilievi scientifici sono stati in quel frangente gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e accompagnato l'automobilista in ospedale, per sottoporsi al test alcolemico, che ha dato appunto esito positivo. La donna inizialmente denunciata in stato di libertà per lesioni stradali aggravate, ora rischia di rispondere di omicidio stradale aggravato.