Investita mentre attraversava la strada: morta Chiara Aggio, 30 anni Gravissime le ferite riportate dalla 30enne di Norma, provincia di Latina, che è morta dopo 6 giorni di agonia in ospedale.

A cura di Enrico Tata

Chiara Aggio, 30 anni, stava attraversando una strada alla periferia di Latina, quando è stata investita da un suv guidato da un imprenditore di Cisterna di Latina. La ragazza è morta dopo una settimana di agonia all'ospedale Santa Maria Goretti. Stando a quanto ricostruito, la 30enne è scesa dall'autobus ed è stata presa in pieno mentre stava attraversando la strada per andare alla sede di Latina Formazione Lavoro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno chiesto a loro volta l'intervento dell'eliambulanza, e gli agenti della polizia stradale di Terracina.

Chiara Aggio ha lottato per 6 giorni in ospedale

Sull'elicottero che doveva trasportarla in un ospedale romano specializzato nel trattamento di traumi così gravi, il cuore di Chiara ha smesso improvvisamente di battere e questo ha obbligato il mezzo ad atterrare all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I medici hanno tentato di salvarle la vita con una delicatissima operazione chirurgica e in seguito la ragazza è stata trasferita al reparto di Rianimazione del nosocomio.

Il conducente del suv potrebbe essere accusato di omicidio stradale

Dopo 6 giorni di ricovero, i medici del reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti hanno dichiarato oggi il suo decesso. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi e nelle prossime ore verrà diffusa la data dei funerali della ragazza. Il 48enne al volante del suv potrebbe essere accusato nelle prossime ore di omicidio stradale, ma gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso. In particolare la polizia dovrà verificare la velocità dell'automobile e se, come sembra, Chiara abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali. I test antidroga e antialcol a cui è stato sottoposto l'uomo hanno dato esito negativo.