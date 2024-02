Investe un uomo e scappa: pirata della strada trovato dal meccanico, voleva far riparare l’auto L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. A trovarlo sono stati gli agenti della Polizia Locale, che stavano indagando sull’incidente avvenuto all’Infernetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È stato rintracciato e denunciato l'uomo alla guida della Peugeot 107 che domenica sera ha investito un 41enne in via Wolf Ferrari all'Infernetto. A trovarlo, grazie alla collaborazione di alcuni testimoni e alla visione delle telecamere di video sorveglianza della zona, sono stati gli agenti della Polizia Locale V Gruppo Mare. Il pirata della strada aveva provato a far sistemare l'auto da un carrozziere prima di essere rintracciato: pensava così che sarebbe stato impossibile identificarlo e capire che era lui il responsabile dell'incidente avvenuto domenica sera, verso le 21. Così non è andata, e l'uomo deve rispondere adesso di fuga e omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto domenica sera verso le 21 all'Infernetto, in via Wolf Ferrari. L'uomo, alla guida della Peugeot 107, ha investito un pedone e invece di fermarsi a prestare soccorso lo ha lasciato lì a terra, scappando e facendo perdere le sue tracce. La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso per la dinamica, fortunatamente non in pericolo di vita. Da subito sono cominciate le ricerche del pirata della strada, trovato dopo una breve indagine. Alcuni testimoni avevano infatti assistito all'incidente e hanno fornito informazioni utili agli agenti, mentre nella zona erano presenti delle telecamere di videosorveglianza che hanno aiutato nell'individuare il responsabile.

Il giorno dopo l'incidente, il conducente dell'auto aveva provato a portarla da un meccanico. La carrozzeria era rovinata per l'impatto col corpo del 41enne, e lui stava cercando di cancellare le prove del sinistro. Subito individuato dalla Polizia Locale, è stato quindi denunciato.