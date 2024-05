Investe col furgone, ferisce gravemente una donna e scappa: rintracciata la pirata della strada

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso la "pirata della strada", che ha investito e ferito gravemente una quarantasettenne in via della Storta a Roma. Da quanto si apprende si tratta di una trentottenne, che era alla guida di un furgone Fiat Fiorino, la quale non si è fermata dopo l'incidente. A risalire a lei sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario, che sono riusciti ad individuare la targa del veicolo coinvolto nell'investimento e successivamente a chi lo guidava e l'hanno denunciata.

La conducente denunciata guidava un furgone

Il sinistro è avvenuto nei giorni scorsi in via della Storta, nel quadrante Nord della Capitale. Secondo quanto ricostruito finora dai vigili urbani al momento dell'incidente la quarantasettenne stava camminando in strada all'altezza dell’incrocio con via Roberto Lerici, quando il furgone guidato dalla trentottenne l'ha investita. La conducente è scappata, senza fermarsi a prestarle soccorso. La donna a piedi investita ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale San Pietro.

Le indagini lampo della polizia locale

Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato alcune persone e hanno dato il via alle indagini, per cercare di risalire alla responsabile dell'investimento nel minor tempo possibile. Sulla carreggiata c'erano dei frammenti del veicolo coinvolto nell'incidente, che si sono rivelati utili alle ricerche. Gli agenti hanno trovato il furgone, che la donna aveva nascosto all’interno di un garage della società proprietaria.