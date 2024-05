video suggerito

Intossicati da una sostanza chimica mentre smistano pacchi alle poste: trasportati in ospedale Stanno bene tre addetti di Poste italiane soccorsi e trasportati in ospedale per un’intossicazione. Una sostanza chimica è fuoriuscita da un pacci, mentre stavano smistando la posta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Stanno bene i tre addetti di Poste italiane, rimasti intossicati da una sostanza chimica, mentre smistavano pacchi al lavoro. Soccorsi e trasportati con urgenza in ospedale, nessuno dei tre da quanto si apprende fortunatamente è in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 23 maggio, nel centro di smistamento poste di via Ravano a Pontecorvo, in provincia di Frosinone.

I tre dipendenti intossicati trasportati in ospedale

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto erano circa le ore 7 e i tre dipendenti erano al lavoro, smistando pacchi destinati ad essere consegnati ai destinatari. Improvvisamente si sono sentiti male, avvertenedo difficoltà a respirare. Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento dei soccorritori. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è giunto il persoanle sanitario con diversi mezzi di soccorso.

I paramedici hanno trasportato i tre operai all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Giunti nel nosocomio sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti alle cure del caso. Da quanto si apprende le loro condizioni di salute non sono gravi.

La sostanza chimica è fuoriuscita da un pacco

Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto le verifiche di rito. Data la natura dell'intervento è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, giunti sul posto con una squadra. Da quanto è emerso pare che la sostanza chimica che ha intossicato i tre dipendenti delle poste sia fuoriuscita da un pacco. Nonostante l'accaduto Poste italiane ha informato i clienti che la lavorazione dei pacchi prosegue regolarmente, senza interruzioni.