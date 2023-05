Internazionali di tennis a Roma, lo steward che ha denunciato insulti razzisti: “Ho cambiato lavoro” L’episodio risale a venerdì scorso. Uno steward in servizio al Foro Italico è stato verbalmente aggredito da un 53enne. “Tu qui sei un ospite, nemmeno dovresti stare qui”, avrebbe urlato l’uomo in direzione dell’addetto alla sicurezza di origine camerunense.

A cura di Lorenzo Sassi

Venerdì 13 maggio 2023. Roma, Internazionali di Tennis. Fabio Fognini è alle prese con Kecmanovic sul Campo Pietrangeli. Il pubblico trattiene il fiato per una sfida intensa e combattuta. A pochi metri dal campo un uomo calpesta delle aiuole. L’addetto alla sicurezza lì vicino gli dice di allontanarsi dall’area verde. A quel punto l’aggressione verbale: “Tu qui sei un ospite, neanche dovresti stare qui”, poi gli spintoni. Lo steward, originario del Camerun, ha denunciato l’uomo per “percosse” e “violenza privata”. Lo abbiamo intervistato.

“Ero lì perché lavoravo come steward. Sono stato vittima di un atto razzista. Ho chiesto a questa persona di non calpestare l’aiuola. A quel punto mi ha insultato dicendomi: ‘Tu qui sei un ospite, neanche dovresti stare qui’. Si è riferito al mio colore della pelle e ha calcato la mano parlando davanti a tutti ad alta voce perché intorno a noi c’erano altre persone ad assistere l’evento. Forse ha voluto farsi sentire per cercare dei riscontri attorno. L’unica cosa che ho fatto è stata cercare di allertare le forze dell’ordin3e. Non riesco a capire però il perché di tutto questo”.

Come ti sei sentito?

Leggi anche Gli sfugge il frullino dalle mani e si taglia la gola: operaio 43enne muore dissanguato

“Mortificato, ferito nell’animo. Sono stato male, questa persona mi ha fatto piangere, mi ha fatto avvelenare, mi ha fatto pensare a cose brutte e cattive. Mi ha chiuso ancora di più. E mi ha fatto sentire intollerante. Mi chiedo perché quest’odio? Siamo tutti esseri umani, persone normali. Mi sono trovato davanti una persona che sapeva cosa voleva dire e l’ha voluto dire per ferirmi, il fine era quello”.

Dopo questo episodio hai lasciato il lavoro…

“Sì, ho dovuto per una questione di dignità senza contare che quel luogo mi ricorda cosa è successo”.

In seguito all’episodio, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ti ha invitato a vedere in tribuna una partita del torneo. Perché hai scelto di non andare?

“Ho cortesemente rifiutato, non mi va di essere strumentalizzato. Ho suggerito di offrire quel posto a chi ne aveva magari più bisogno, senza necessariamente dover fare passerelle”.