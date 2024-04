video suggerito

Inseguimento sulla Tuscolana, ladri in fuga cercano di uccidere i carabinieri travolgendo la gazzella È terminato con due carabinieri feriti, per fortuna lievemente, l’inseguimento tra un Suv rubato e una gazzella. Dei ladri hanno tentato di uccidere i militari, travolgendoli con la macchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno travolto la gazzella con un Suv, tentatando di uccidere due carabinieri. Fortunatamente i militari si sono salvati, grazie agli airbag e hanno riportato solo ferite lievi. L'episodio è avvenuto nella notte di lunedì 22 aprile lungo via Tuscolana. Gli investigatori indagano per cercare di risalire all'identità dei ladri a bordo di un Suv bianco Stelvio dell'Alfa Romeo. Non si sono fermati all'alt dei carabinieri della Compagnia di Frascati, durante un posto di blocco verso le ore 5. Accelerando l'auto e passando oltre, ne è nato un inseguimento, con la pattuglia che gli è corsa dietro con le sirene spiegate. La marcia ad alta velocità si è svolta in direzione dei Castelli Romani.

I due carabinieri sono rimasti lievemente feriti

Mentre i carabinieri inseguivano l'auto, hanno chiamato la centrale operativa, per chiedere l'invio di pattuglie di rinforzo. All'altezza della rotatoria di via Grotte di Maria, il Suv ha cambiato tragitto e si è scagliato di proposito contro la gazzella, nel tentativo di danneggiarla ed impedire ai militari di proseguire l'inseguimento. Lo scontro tra le due auto è stato violento. Subito dopo i ladri a bordo del Suv hanno proseguito la marcia. Nell'auto di servizio dell'Arma sono invece esoplosi gli airbag, che da una parte l'hanno resa inutilizzabile, dall'altra però fortunatamente hanno protetto i due militari. Nonostante l'urto infatti, non hanno riportato conseguenze gravi.

Il Suv è risultato rubato, trovati arnesi da scasso

Soccorsi e poi e sottoposti agli accertamenti del caso, i due carabinieri hanno riportato solo ferite lievi. I due ladri hanno abbandonato il Suv e sono scappati a piedi, facendo perdere, almeno per il momento, le loro tracce. La macchina è risultata rubata, al suo interno c'erano attrezzi da scasso, probabilmente usati per commettere furti nelle abitazioni di Roma e provincia. Sulla vicenda indaga la compagnia di Frascati.