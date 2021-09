Inseguimento a Tor Cervara, volante si schianta contro un cartellone: gravi due poliziotti Il bilancio dell’inseguimento avvenuto lunedì notte lungo via di Tor Cervara a Roma è di due poliziotti feriti gravemente e finiti in ospedale con alcune fratture. La volante ha sbandato e si è schiantata contro un cartellone pubblicitario mentre inseguiva un’auto a bordo della quale viaggiavano sei persone.

A cura di Alessia Rabbai

La volante incidentata

Due poliziotti sono feriti grevemente e sono finiti in ospedale a seguito di un inseguimento lungo via di Tor Cervara a Roma. I fatti risalgono alla notte di lunedì scorso 20 settembre e sono avvenuti nella periferia Est della Capitale. Coinvolte nell'inseguimento due auto, una macchina con a bordo sei persone e la volante della Polizia di Stato. Secondo le informazioni apprese i poliziotti erano impegnati in un posto di blocco nel territorio come di consueto, quando hanno ordinato all'auto che era di passaggio di fermarsi. Il conducente alla guida però, non solo non si è fermato all'alt imposto dagli agenti, ma ha premuto il piede sul pedale dell'acceleratore, proseguendo il suo cammino lungo via di Rocca Cencia. I poliziotti sono rientrati in fretta nella macchina di servizio e con la sirena accesa hanno iniziato un inseguimento nel tentativo di fermarli. Ma improvvisamente, per cause al momento non note e ancora in corso d'accertamento, la volante ha sbandato, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un cartellone pubblicitario, che si trova al lato della carreggiata adibita al transito dei veicoli. Nel frattempo l'autista e le persone che viaggiavano all'interno della macchina in fuga sono riusciti invece a farla franca. Hanno abbandonato la macchina in via Popoli e sono scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

I due poliziotti hanno riportato alcune fratture

Ricevuta la chiamata d'emergenza da parte dei poliziotti feriti che hanno chiesto aiuto, sul posto sono arrivati i colleghi e il personale sanitario, che li ha soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale Cristo Re. Consegnati nelle mani dei medici, i due agenti sono stati sottoposti alle cure del caso e ricoverati. Entrambi a seguito dell'impatto sono gravi e hanno riportato alcune fratture. Sul caso indagano i colleghi del Commissariato di San Basilio, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e stanno cercando di risalire alle persone scappate di cui al momento non è nota l'identità. L'auto abbandonata in strada è stata sequestrata e sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti. Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di zona, che passeranno al vaglio per capire se li abbiano immortalati durante la fuga.