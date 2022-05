Incontra due escort in hotel a Roma: i complici delle ragazze gli rubano 3mila euro Un 24enne avrebbe pagato 250 euro due prostitute e dopo aver concordato la prestazione sessuale sarebbe stato però aggredito da due complici delle ragazze.

A cura di Enrico Tata

Incontra due escort in una camera d'hotel in via Pacinotti, zona Marconi a Roma, ma loro lo rapinano. Due complici, infatti, hanno rubato al cliente 3mila euro e poi sono scappati. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. A raccontare l'episodio è stata proprio la vittima, un giovane romeno di 24 anni. Stando alla sua versione, avrebbe pagato 250 euro due prostitute e dopo aver concordato la prestazione sessuale sarebbe stato però aggredito da due complici delle ragazze. Questi ultimi sono arrivati in camera, lo hanno spintonato e gli hanno rubato 3mila euro in contanti prima di scappare e far perdere le loro tracce. Il ragazzo ha rifiutato di essere visitato e medicato dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Gli agenti del commissariato San Paolo stanno indagando sulla vicenda.

Per il momento le due escort e i due complici non sono stati ancora rintracciati. La rapina, stando a quanto si apprende, è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2.50 del mattino. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere installate all'esterno dell'hotel per cercare di dare un volto ai rapinatori, ma per il momento non non riusciti a risalire alle loro identità.

L'ufficio stampa della questura di Roma ha informato che nell'ultima settimana gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato 14 persone a Roma nel corso dei controlli antidroga. Alla stazione Termini, per esempio, gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato un 24enne tunisino. Quest'ultimo ha provato a fuggire con un monopattino e ha cercato di nascondersi all'interno di un McDonald's, dov'è stato però bloccato dalle forze dell'ordine. Con sé aveva circa 160 grammi di droga e oltre 2mila euro in contanti.