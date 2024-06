video suggerito

Incolpa la vicina di averle rubato in casa, colpi d’accetta contro un’auto con dentro bambini Una lite in strada ha rischiato di culminare in tragedia, con colpi d’accetta contro un’auto dentro alla quale c’erano dei bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una lite tra famiglia in strada in via Urbano IV è degenerata a Lariano, in provincia di Roma nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno. Una delle persone presenti ha colpito con un'accetta l'auto all'interno della quale c'erano dei bambini, tra i quali uno di sette anni. Fortunatamente da quanto si apprende si è trattato solo di un grande spavento, ma non è rimasto ferito nessuno in maniera grave.

Arrestate due persone per l'aggressione

Sette le persone coinvolte, di età compresa tra diciannove e cinquantanove anni. A mettere fine alla discussione è stato l'arrivo dei carabinieri, dopo la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 di una lite in strada, che aveva assunto caratteristiche violente. I militari hanno arrestato due persone, che dovranno rispondere di minacce, aggressione e danneggiamento, e hanno identificato tutti i partecipanti.

Incolpa la vicina di averle rubato in casa

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti una coppia con figli si trovava in strada, quando un uomo e una donna di Velletri tutti e due sessantacinquenni e già noti alle forze dell'ordine, li hanno aggrediti per cause non note e ancora in corso d'accertamento. L'ipotesi sarebbe che una delle due donne ha accusato l'altra di aver rubato nella sua abitazione. La vittima ha poi sporto denuncia dai carabinieri.

L'aggressione ha generato urla con richieste di aiuto, tre le persone che hanno avuto biosgno di cure mediche, finite in ospedale per contusioni in varie parti del corpo. I partecipanti alla lite sono stati ascoltati dai carabinieri, che hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'accaduto, per accertare le responsabilità a loro carico.