Incidente tra una moto e due auto a Nettuno: morto il motociclista 25enne Non ce l’ha fatta il 25enne rimasto gravemente ferito in un incidente tra la sua moto e due auto a Nettuno. È morto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente tra la moto e due auto in via Vittoria a Nettuno (Foto de IlCaffè.tv)

Un ragazzo di venticinque anni morto è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 2 luglio in via Vittoria a Nettuno, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, a scontrarsi sono state una moto e due auto. La vittima, della quale non è stata ancora resa nota l'identità, da quanto si apprende viveva ad Aprilia. Rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Secondo le informazioni apprese il giovane al momento dell'accaduto stava viaggiando lungo via Vittoria a Nettuno quando, per cause non note e per una dinamica ancora da chiarire, si è scontrato con due auto. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dal veicolo a due ruote, che è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. I paramedici hanno preso in carico il venticinquenne e lo hanno trasportato con urgenza in ospedale. Una corsa disperata contro il tempo a sirene spiegate, dato che le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime. Arrivato all'ospedale di Anzio, è stato trasferito con l'eliambulanza al San Camillo a Roma, ma non ce l'ha fatta.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Nettuno, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica. I veicoli coinvolti nel sinistro come da prassi sono stati sequestrati. Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico e code. La strada è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e permettere ai vigili urbani lo svolgimento dei rilievi. Terminate le verifiche la circolazione è ripresa regolarmente e la situazione è tornata alla normalità. Ora di indaga per risalire alle responsabilità di chi era alla guida.