Incidente tra tre moto nel Reatino: morti due motociclisti 40enni, un ferito Tragedia sulla strada nel Reatino, dove due motociclisti sono morti in un incidente stradale e un terzo è rimasto ferito.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due morti e un ferito è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla strada statale 471 di Leonessa ieri mattina, domenica 30 luglio. Come riporta Il Messaggero le vittime sono Giorgio di Paolo, quarantacinque anni, e Danilo Faradacco, quarantatré anni, per i quali non c'è stato purtroppo nulla da fare. A rimanere coinvolte sono state tre moto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 13, quando due delle tre moto si sono scontrate, una Yamaha e una Bmw, nel tratto di strada compreso tra Posta e Leonessa, all'altezza del chilometro 23. Uno scontro frontale molto violento. Subito dopo a rimanere coinvolta nel sinistro è stata anche una seconda moto, che stava transitando ed è scivolata sui detriti presenti sulla carreggiata.

I primi due motociclisti sono deceduti praticamente sul colpo, a causa dei gravissimi traumi e delle ferite riportate. Il terzo è rimasto ferito, ma fortunatamente non rischia la vita. La scena si è verificata davanti agli occhi dei motociclisti di passaggio, che hanno dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per motociclisti le cui condizioni di salute sono parse fin da subito critiche. Sul posto ricevuta la richiesta d'intervento sono giunti diversi mezzi di soccorso. Data la dinamica e la gravità dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che si sono occupati di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il personale sanitario ha tentato di soccorrere i due motociclisti rimasti coinvolti nello scontro, ha cercato di rianimarli, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il terzo motociclista è stato soccorso e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, per gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono buone. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, le salme dei due motociclisti sono state trasferite in obitorio.