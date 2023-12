Incidente tra due auto a Latina: morto un sacerdote finito in una cunetta Non ce l’ha fatta don Dario Bottiglia, un sacerdote morto dopo un incidente stradale tra due auto nel quale è rimasto coinvolto a Latina. La sua macchina è finita in un fossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sulla strada a Latina, dove un sacerdote è morto in un incidente stradale tra Chiesuola e Strada del Saraceno. Il sinistro si è verificato tra due auto, una Ford e una Volkswagen, che si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Vittima un religioso, don Dario Bottiglia, settant'anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

L'auto del sacerdote è finita in una cunetta

Secondo le informazioni apprese le due auto si sono scontrate e seguito dell'impatto una è finita in una cunetta che costeggia la carreggiata. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico le persone coinvolte nel sinistro. Ad avere la peggio è stato il sacerdote, che era nell'auto finita nel fosso. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Arrivato al pronto soccorso il sacerdote è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Il conducente dell'altra vettura, un ragazzo di vent'anni, non ha riportato conseguenze gravi.

Il sacerdote in condizioni gravissime è morto in ospedale

Presenti per i rilievi scientifici sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, data la dinamica dell'accaduto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il settantenne e lo hanno affidato ai sanitari, per poi mettere in sicurezza l'area circostante. Il religioso era in condizioni gravissime e purtroppo non ce l'ha fatta, è deceduto a causa delle gravi ferite e traumi riportati.