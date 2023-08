Incidente tra auto e furgone a Leonessa: morto un 75enne Un uomo di 75 anni èmorto in un incidente stradale a Leonessa, in provincia di Rieti. La sua auto si è scontrata con un furgone e lui ha avuto la peggio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Foto dei vigili del fuoco)

Tragedia sulla strada a Leonessa, dove un uomo di settantacinque anni è morto in un incidente. Il sinistro è avvenuto nella mattinata presto di oggi, martedì 8 agosto, nel territorio della provincia di Rieti. Per la vittima, della quale non è stata ancora resa nota l'identità, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. A scontrarsi sono stati un furgone e un'auto. Secondo le informazioni apprese l'uomo era alla guida della macchina, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è urtato con il furgone nella zona di Terzone.

L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato proprio il settantacinquenne alla guida della macchina. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate, perché aveva perso conoscenza. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di soccorrerlo ma non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Inutili i tentativi di rianimarlo, i paramedici hanno solo potuto constatarne il decesso. Data la dinamica dell'accaduto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che giunti sul luogo dell'incidente hanno avviato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza la strada.