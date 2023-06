Incidente tra quattro auto a Velletri: quattro feriti in codice rosso Cinque feriti è il bilancio degli incidenti stradali avvenuti tra la tarda serata di ieri e stamattina presto, nei quali sono intervenuti i vigili del fuoco. Quattro le persone soccorse in codice rosso a Velletri, una estratta dalle lamiere a Riano.

A cura di Alessia Rabbai

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Ariana nel Comune di Velletri. Quattro i feriti trasportati in ospedale in codice rosso. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 25 giugno, nel territorio della provincia di Roma. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono state quattro auto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 23.45 e le macchine stavano percorrendo la strada, quando si sono urtate all'altezza del civico 23 e nell'impatto quattro persone, delle quali al momento non è nota l'età, sono rimaste gravemente ferite.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Data la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato sul posto con la squadra di Velletri. I paramedici hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati con le ambulanze in ospedale. Arrivati al pronto soccorso sono stati sottoposti alle cure del caso, ma al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Presenti le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

Stamattina una persona estratta dalle lamiere a Riano

I vigili del fuoco della squadra Montelibretti hanno invece estratto dalle lamiere di un'auto una persona rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Piana Perina nel Comune di Riano, sempre in provincia di Roma. Il sinistro risale alla mattinata presto di oggi, lunedì 26 giugno, ed è accaduto intorno alle ore 6.24. A rimanere coinvolte sono state due auto, che si sono scontrate all'altezza del civico 2. I pompieri hanno tirato fuori dall'abitacolo una delle persone ferite e l'hanno affidata alle cure del personale sanitario. I paramedici hanno soccorso il ferito adagiandolo sulla tavola spinale, utilizzata per immobilizzare e trasportare i pazienti politraumatizzati, e l'hanno trasferita al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.