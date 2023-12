Incidente sull’Olimpica, 4 dirigenti indagati per la morte delle 20enni Giorgia e Beatrice Non avrebbero installato guardrail né controllato che la strada fosse in sicurezza. Sono le accuse delle quali dovranno rispondere 4 dirigenti Simu indagati per la morte di Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono quattro indagati per la morte di Giorgia Anzuini, ventidue anni, e Beatrice Funariu, vent'anni, decedute in un incidente stradale sull'Olimpica la notte dell’11 luglio del 2022. Si tratta di quattro dirigenti del dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana). Come riporta Il Corriere della Sera la Procura della Repubblica di Roma con il pubblico ministero Fabrizio Tucci ha chiuso l'inchiesta e i quattro imputati rischiano di finire a processo con l’accusa di duplice omicidio stradale.

Chi sono i quattro indagati e di cosa sono accusati

I quattro indagati per la morte di Giorgia e Beatrice sono Fabio Pacciani, direttore del Simu tra il 16 marzo del 2018 e il 3 gennaio del 2022; Ernesto Dello Vicario, direttore del Simu; Marcello Garau, direttore delle opere stradali tra il 2020 e il 2021 e Andrea Ruggeri, alla guida del medesimo comparto tra il 1 gennaio del 2022 e l’8 dicembre dello stesso anno. Per la Procura non sarebbero stati installati i guardrail sul tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, la cui presenza avrebbe scongiurato probabilmente la morte delle due ragazze.

Una criticità già segnalata dai vigili urbani di un tratto di strada particolarmente pericoloso lungo il quale in passato hanno perso la vita altre persone. Interventi di manutenzione straordinaria, che però negli anni non sono mai stati fatti. Un'altra mancanza contestata dalla Procura è quella relativa ai controlli sulla sicurezza stradale, che come prevede un decreto legislativo del 15 marzo del 2011, gli enti proprietari di una arteria dovrebbero fare ogni due anni ma che nell'arco di undici non sarebbero mai avvenuti.

L'incidente in cui sono morte Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu

L'incidente in cui sono morte Giogia Anzuini e Beatrice Gunariu è avvenuto sull'Olimpica in direzione San Giovanni nella notte dell’11 luglio del 2022. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine erano circa le ore 3 quando le due amiche erano a bordo di un'auto, Giorgia era alla guida e stava viaggiando a 55 chilometri orari. Ha perso il controllo all'altezza della Moschea ed ha invaso la corsia di marcia opposta perché non c'era la barriera e c'è stato uno scontro frontale con un'altra auto. Le due ragazze sono morte sul colpo.