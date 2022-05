Incidente sull’Autostrada A1, tir si ribalta e perde il suo carico: traffico bloccato Incidente sull’Autostrada A1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord in direzione Roma.

A cura di Enrico Tata

Dalle ore 14.30 è stato chiuso il tratto di Autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord in direzione Roma. Stando a quanto si apprende, all'altezza del chilometro 516, un tir si è ribaltato e ha perso il suo carico su entrambe le carreggiate. Sul luogo dell'evento, informa Autostrade, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Attualmente si registrano 4 chilometri di coda nei pressi dell'uscita di Ponzano Romano e 2 chilometri di coda in direzione opposta, dove si transita su due corsie. Gli utenti diretti verso la Roma Napoli dopo l'uscita alla stazione di Ponzano "potranno percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Fiano Romano se diretti verso Roma o alla barriera di Roma nord se diretti verso Napoli. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la stazione la SS2 Cassia , proseguire sul G.R.A. e rientrare in A1 al bivio con la Diramazione di Roma nord in direzione Roma.