Incidente sull’Aurelia, perde il controllo dell’auto che finisce contro un cespuglio e si ribalta Paura per una donna, che ha sbandato ed è finita contro un cespuglio, l’auto si è ribaltata su un lato lungo via Aurelia a Santa Marinella. Sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente in via Aurelia

Un incidente stradale è avvenuto lungo via Aurelia nel Comune di Santa Marinella. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 maggio, sul litorale Nord della provincia di Roma. A rimanere coinvolta è una donna, alla guida di un'auto, che ha dovuto ricorrere a cure mediche, ma fortunatamente non è grave.

L'auto ha urtato un cespuglio e si è ribaltata

Secondo le informazioni apprese al momento del sinistro era poco prima delle ore 17, la donna era alla guida della sua auto, una vettura di media cilindrata e stava percorrendo via Aurelia quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha urtato un cespuglio e si è ribaltata su un lato all'altezza del chilometro 57.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale, che aveva bisogno di cure mediche, è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

L'automobilista non ha riportato conseguenze gravi

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul luogo dell'incidente con la squadra di Civitavecchia. I pompieri al loro arrivo hanno trovato la donna già in ambulanza. Si sono occupati della messa in sicurezza dell'auto e della zona circostante.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di competenza territoriale e la polizia locale di Santa Marinella, che hanno gestito il traffico. L'automobilista stava bene, fortunatamente da quanto si apprende non ha riportato conseguenze gravi nell'incidente ed è stata affidata ai paramedici per le cure del caso. La viabilità non ha subito particolari ripercussioni. Si è trattato di un incidente autonomo, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.