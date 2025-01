video suggerito

Incidente sull’A12 a Santa Severa tra due auto che si ribaltano: feriti in ospedale L’autostrada A12 a Santa Severa è stata chiusa nel pomeriggio del 2 gennaio per un incidente tra due auto, che si sono ribaltate all’altezza del chilometro 40. Ci sono dei feriti trasportati all’ospedale di Civitavecchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'auto ribaltata nell'incidente sull'A12

Un incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A12 nel Comune di Santa Severa. A scontrarsi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio, sono state due auto, che dopo l'impatto si sono ribaltate. Il sinistro è avvenuto precisamente all'altezza del chilometro 40 lungo il litorale della provincia di Roma, in direzione Nord.

Due auto si sono scontrate e ribaltate

La seconda auto ribaltata nell'incidente sull'A12 a Santa Severa

Il sinistro sull'autostrada A12 si è verificato poco prima delle ore 15, le due macchine si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Civitavecchia. Quando i pompieri sono arrivati sul tratto interessato dall'incidente hanno trovato le persone che viaggiavano all'interno delle macchine già nelle ambulanze. Prese in carico dal personale sanitario, sono state trasportate all'ospedale San Paolo di Civitavecchia e affidate alle cure necessarie. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute.

Chiusa l'A12 a Santa Severa per incidente

Inevitabili le ripercussioni dell'incidente sulla circolazione stradale: il traffico è stato bloccato lungo il tratto di autostrada interessato dal sinistro all'altezza del chilometro 40 dell'A12. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti nello scontro. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale, per i rilievi e per gestire la circolazione e il personale Anas. Terminate le verifiche sul posto il tratto di autostrada temporaneamente chiuso al traffico verrà riaperto.