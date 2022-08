Incidente sull’A1, tir travolge un’auto con famiglia a bordo: padre e bimba gravissimi Sono gravi papà e figlia piccola rimasti coinvolti oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. Un tir ha urtato la loro auto.

Una bimba e il suo papà sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto, nel territorio della provincia di Frosinone, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo. A scontrarsi sono stati un tir e un'automobile. A bordo di quest'ultima viaggiava una famiglia, che ha dovuto ricorrere ad urgenti cure mediche. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 14 e la macchina stava viaggiando in direzione sud.

Al suo intervno c'erano mamma, papà e bambini, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, il tir li ha travolti all'altezza del chilometro 657. Anche un'altra auto è rimasta coinvolta nell'incidente. L'impatto è stato molto violento. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario, date le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza e di diversi mezzi di soccorso.

I sanitari hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Ad avere la peggio da quanto si apprende sarebbero una bimba, figlia della coppia e il papà, che sono gravi. Data la dinamica dell'incidente è stato necessrio l'intervento dei vigili del fuoco, per estrarre le persone dalle lamiere e affidarle alle cure dei soccorritori.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polzia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione lungo l'A1, con traffico e code. Il tratto coinvolto nell'incidente tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli è stato chiuso, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. Autostrade per l'Italia per chi è diretto a Napoli ha consigliato di prendere l'uscita Pontecorvo, mentre Frosinone come uscita consigliata, provenendo da Roma. Nel pomeriggio la tratta è stata riaperta e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.