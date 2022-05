Incidente sull’A1, scontro tra auto e furgone al casello di Fiano Romano: morto un uomo La stazione di Fiano Romano è stata chiusa, si consiglia di usare in alternativa quella di Castelnuovo di Porto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì 3 maggio sull'A1 Roma – Napoli, in corrispondenza della stazione di Fiano Romano. Una persona è morta a seguito di uno scontro tra una macchina e un furgone: la vittima è uno dei due conducenti, al momento non è chiaro di quale mezzo. Ferita un'altra persona nel sinistro, portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. L'area è stata messa in sicurezza, l'entrata di Fiano Romano verso Roma è stata chiusa, così come verso l'A1 Milano – Napoli, e in uscita per chi viene dall'A1. È consigliato usare il casello di Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri da quello di Fiano Romano.

Mortale a Fiano Romano: indaga la polizia stradale

Al momento non sono note ulteriori informazioni sull'incidente, avvenuto verso le 18.20, uno degli orari di punta per chi torna dal lavoro. Anche la dinamica non è chiara. A indagare sono gli agenti della polizia stradale, che stanno verificando cos'è accaduto per accertare eventuali responsabilità. Chi sia stato a causare l'incidente e per quali motivi, è al vaglio degli inquirenti, che stanno procedendo con verifiche e accertamenti. Il conducente ferito sarà molto probabilmente sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, esami che si svolgono di prassi ogni volta che si verifica un incidente stradale così grave come il mortale avvenuto alla stazione di Fiano Romano. L'identità della vittima non è stata resa nota.