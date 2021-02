Incidente sulla via Casilina in località Laghetto, sud di Roma nei pressi della borgata Finocchio. Stando a quanto si apprende, una persona è rimasta gravemente ferita dopo che la sua automobile è uscita di strada senza coinvolgere altre vetture. La circolazione è temporaneamente interrotta al chilometro 22 in località Laghetto per permettere l'arrivo dei soccorritori del 118 e l'atterraggio di un'eliambulanza. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sconosciute, per il momento, le cause dell'incidente.

Trovato morto sui binari della stazione San Pietro: ipotesi investimento

A ridosso di un binario della centralissima stazione ferroviaria di Roma-San Pietro è stato trovato il cadavere di una persona. Si tratta di un ragazzo con età compresa tra i 20 e i 30 anni, ma non sarebbe stato ancora identificato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, che stanno indagando tuttora sulla vicenda. Ancora da chiarire le cause della morte, ma sembrerebbe che sul cadavere siano stati trovati indizi e segni compatibili con l'ipotesi dell'investimento da treno. Resta da accertare, come detto, la causa del decesso, ma con ogni probabilità il ragazzo dovrebbe essere stato investito mentre passeggiava accanto ai binari. Non dovrebbe essersi trattato di un caso di suicidio, ma la pista non è stata esclusa. Da chiarire anche il perché il macchinista non si sia accorto dell'investimento o perché non abbia segnalato il fatto alle autorità. Sconosciuta l'ora del decesso: serviranno altri esami da parte del medico legale per chiarire questo e altri aspetti della vicenda.