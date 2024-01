Incidente sulla Sutrina: morta in ospedale la donna coinvolta nello scontro tra due auto È morta la 90enne rimasta coinvolta in un incidente stradale tra due auto sulla strada Sutrina a Nepi. Soccorsa in eliambulanza, è deceduta in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che è avvenuto sulla strada Sutrina nel Comune di Nepi mercoledì 10 gennaio. Arrivata in ospedale in gravissime condizioni, è deceduta a distanza di alcune ore a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che le sono risultati fatali. Da quanto si apprende la vittima è una novantenne una delle persone a bordo delle due auto che si sono scontrate ieri. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo e ora si attende il rilascio della salma alla famiglia per la celebrazione dei funerali, per darle l'ultimo saluto.

L'incidente sulla strada Sutrina

L'incidente in cui ha perso la vita la novantenne si è verificato nel territorio della provincia di Viterbo. A rimanere coinvolte sono state la sua auto, una Chevrolet, che si è scontrata con un'Audi Q5 per cause non note e ancora in corso d'accertamento. A bordo della seconda vettura viaggiava un uomo di cinquant'anni. Il sinsitro davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Le condizioni di salute della donna infatti sono parse fin da subito gravissime.

La donna ferita trasportata in ospedale con l'eliambulanza

Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata con l'elimbulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Ricoverata in prognosi riservata, i medici non si sono espressi sull'esito del loro intervento, fino a quando le sue condizioni di salute sono precipitate, fino al decesso.