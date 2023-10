Incidente sulla superstrada Ferentino-Sora, tir travolge un 17enne: è in prognosi riservata È in prognosi riservata il 17enne travolto da un tir mentre cambiava lo pneumatico dell’auto sulla superstrada Ferentino-Sora. L’investimento davanti agli occhi di sua madre.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: getty Images)

Un ragazzo di diciassette anni è rimasto gravemente ferito sulla superstrada Ferentino-Sora in provincia di Frosinone. Soccorso con l'eliambulanza, le sue condiioni sono serie. Il giovane è stato vittima di un investimento, mentre si trovava a piedi sulla carreggiata. Secondo le informazioni apprese il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, l'adolescente era in auto insieme alla madre che stava guidando. Improvvisamente la macchina ha avuto un problema, madre e figlio si sono dovuti fermare. Così il ragazzo è sceso dalla vettura per cambiare una gomma quando il tir che stava transitando proprio in quel momento lungo quel tratto di strada, lo ha investito all'altezza dello svincolo per Ferentino.

L'investimento è avvenuto davanti agli occhi di sua madre. Subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un giovane investito le cui condizioni di salute erano serie. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con l'eliambulanza, che lo ha stabilizzato, preso in carico e trasportato in volo all'ospedale San Camillo di Roma. Arrivato nel nosocomio della Capitale il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

La prognosi al momomento è riservata, sono intervenuti sulle ferite e sui traumi riportati a seguito dell'impatto con il mezzo pesante ma al momento non si esprimono sull'esito del loro intervento. La speranza è che nelle prossime ore le sue condizioni migliorino e che i medici sciolgano la prognosi. in prognosi riservata.Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso, ascoltato alcuni testimoni e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al vaglio eventuali responsabilità da parte del camionista.